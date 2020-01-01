رونالدو يرحل عن يوفنتوس في تلك الحالة فقط

إلى باريس سان جيرمان؟ كريستيانو رونالدو سيرحل عن يوفنتوس بشرط واحد فقط

ذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن كريستيانو رونالدو قد يترك يوفنتوس بشرط واحد بعد تصريحات المدير الرياضي في باريس سان جيرمان ليوناردو.

وقال ليوناردو يوم الثلاثاء إنه بالنسبة لرونالدو، إذا استيقظ في الصباح وقال:" أريد الانضمام إلى فريق جديد، فأين يمكن أن يذهب؟ وفقًا لمتطلبات وأسعار السوق"

مضيفًا: "هناك خمسة أو ستة أندية فقط يمكنه الانضمام إليها، إنها دائرة مغلقة وباريس سان جيرمان جزء منها، نحن نعد دائمًا سوقنا وقائمة أولوياتنا، وأحيانًا يمكن أن تحدث أشياء غير عادية".

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وفقًا لتوتو سبورت، لا يرغب رونالدو ولا يوفنتوس في الانفصال في نهاية الموسم، النجم البرتغالي الذي قيل إنه يريد البقاء والفوز بدوري أبطال أوروبا مع السيدة العجوز قبل المغادرة ما زال يرغب في ذلك.

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لكن تقرير لا جازيتا ديلو سبورت يشير إلى أن مستقبل رونالدو في تورينو يعتمد على نتائج الفريق هذا الموسم، حيث أنه وفقًا للبداية التي ظهر بها يوفنتوس فإنه من المرجح أن يرحل الدون في نهاية الموسم الحالي.

إذا لم تتحقق النتائج التي توقعها رونالدو وإدارة يوفنتوس، فيمكنه إلقاء نظرة حول وجهة أخرى مع باريس سان جيرمان التي ستكون وجهة محتملة، حسبما ذكرت الصحيفة التي تتخذ من ميلانو مقراً لها.

ولكن مصادر أخرى تقول إن يوفنتوس يريد بيع باولو ديبالا وهو الأمر الذي سيجعله يتمسك بكريستيانو رونالدو إذ سيتمكن من تصفية الميزانية دون المساس بعقد رونالدو.

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يذكر أن كريستيانو رونالدو فاز بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس لموسمين متتاليين، ولكنه لم يأتِ إلى تورينو من أجل ذلك التحدي الذي تحقق كثيرًا قبل مجيئه، بل من أجل المجد الأوروبي.