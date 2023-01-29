من بينهم ماجواير وكاسيميرو.. رونالدو يدعو أصدقائه في مانشستر يونايتد لقضاء عطلة في السعودية

دعى كريستيانو رونالدو أربعة من زملائه السابقين في مانشستر يونايتد للسفر إلى المملكة العربية السعودية لمشاهدته وهو يلعب بقميص النصر.

النجم البرتغالي غادر أولد ترافورد في ظروف عصيبة خلال مونديال 2022، مما حرمه من فرصة توديع أصدقائه وزملائه في الفريق، لذا تواصل مع أربعة من أقرب أصدقائه في الفريق من أجل دعوتهم إلى السعودية ورؤيته يلعب مع ناديه الجديد.

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن رونالدو تواصل مع الرباعي - هاري ماجواير وبرونو فيرنانديش وكاسيميرو ورافاييل فاران - للانضمام إليه في عطلة بالسعودية إذا سمح جدولهم بذلك، أو مقابلتهم في منزله بالبرتغال.

المباراة المقبلة للاعب البالغ من العمر 37 عامًا مع النصر ستكون يوم الجمعة ضد نادي الفتح على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، في محافظة الأحساء.

في غضون ذلك، يخوض زملاؤه السابقون في مانشستر يونايتد مباريات متتالية على أرضهم، أولاً ضد نوتنجهام فورست في كأس كاراباو منتصف الأسبوع، قبل مواجهة كريستال بالاس ثم ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.