رونالدو يخرج برسالة لمنتقدي ابنه: لن تتحكموا في ملابسه!

خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل الدفاع عن ابنه، بعد انتقاده بسبب الملابس التي قام بارتدائها.

وكانت ماريا دولوريس والدة رونالدو، قد قامت بنشر صورة لها بجوار حفيدها، الذي كان يرتدي ملابس تابعة للشركتين المتنافستين أديداس ونايكي.

ويأتي ذلك رغم عقد الرعاية الضخم الذي يربط والده بنايكي، مما جعل البعض يعلق بطريقة سلبية على موقف نجله جونيور.

ماذا قال رونالدو؟

شعر صاحب الـ37 سنة بحالة من الغضب بسبب التعليقات السلبية على صورة ابنه وملابسه التي أثارت الجدل.

وقام بالتعليق على منتقديه في رسالة قال بها:"هو يرتدي ما يريده وليس ما تريدونه أنتم".

كم تبلغ قيمة عقد رونالدو مع نايكي؟

وقع النجم البرتغالي المخضرم عقده مع الشركة في 2003 وهو العام الذي انتقل فيه إلى مانشستر يونايتد، ليصبح أحد أهم الوجوه الخاصة بالعلامة التجارية والمروجة لها.

وتبلغ قيمة الصفقة التي تم اعتبارها مستمرة لمدى الحياة 780 مليون جنيه استرليني، مقابل ارتداء جميع الملابس الحصرية الخاصة بالشركة.

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