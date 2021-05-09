رونالدو يحدد شرطًا وحيدًا من أجل الاستمرار في يوفنتوس!

النجم البرتغالي يحدد شرطه الوحيد من أجل الاستمرار في صفوف يوفنتوس في الموسم المقبل.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن قرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس النهائي بشأن مستقبله في صفوف الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن النجم البرتغالي لا يمانع الاستمرار في صفوف يوفنتوس في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو قد حدد شرطًا وحيدًا من أجل الاستمرار رفقة البيانكونيري، لن يتنازل عنه وسيرحل بشكل فوري لو لم يتحقق.

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ويريد رونالدو التأكد من صعود يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، قبل أن يبدي التزامه بالاستمرار رفقة الفريق الإيطالي.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد ربطت رونالدو بالرحيل عن يوفنتوس، بعد الخروج المخيب من دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 للموسم الثالث على التوالي.

وارتبط اللاعب البرتغالي بالانتقال لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم ريال مدريد ومن بعدما مانشستر يونايتد وإنتر ميامي الأمريكي، قبل أن تربطه الصحافة البرتغالي بالعودة للشبونة.

جدير بالذكر أن العقد الحالي لرونالدو في صفوف يوفنتوس ينتهي بنهاية الموسم المقبل، 2021-2022 ووقتها يستطيع الرحيل مجانًا عن الفريق.