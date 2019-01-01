رونالدو يُحاول إقناع مارسيلو بالتوقيع لليوفنتوس

هل يقبل ريال مدريد التخلي عن لاعبه؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة آس الإسبانية أن كريستيانو رونالدو أخذ على عتقه مسؤولية إقناع مارسيلو نجم ريال مدريد بالتوقيع لليوفنتوس.

ومنذ انضمام النجم البرتغالي للفريق الإيطالي والصحف تتحدث عن رغبته لم شمله بصديقه البرازيلي، لكن الأمور كانت صعبة للغاية نظرًا لأهمية مارسيلو لريال مدريد بجانب توقيعه على عقد جديد عام 2017 يمتد حتى 2023.

والأهم رغبة اللاعب صاحب الـ30 عامًا البقاء وختام مسيرته في ريال مدريد، إذ كان قد قال "ريال مدريد منزلي الثاني وأود إنهاء مسيرتي هنا".

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لكن الأسابيع الأخيرة حملت تغييرًا في وضعية اللاعب داخل النادي الملكي، إذ لم يعد الخيار المفضل لخانة الظهير الأيسر لدى المدرب سانتياجو سولاري الذي استبعده من آخر مباراتين لليجا، وذلك لضعف تغطيته الدفاعية وتعدد أخطاءه التي كلفت الفريق أهدافًا أثرت سلبًا في نتائجه، مثل لقاء ريال سوسيداد الذي شهد هتاف الجماهير ضده.

الصحيفة الصادرة من مدريد أكدت أن انتقال مارسيلو لليوفنتوس لن يكون بالعملية السهلة أبدًا، خاصة أن النادي مازال يُقدر اللاعب ويرغب بالحفاظ عليه، لذا الحل الوحيد المتاح هو أن يضغط البرازيلي بنفسه لإجبار إدارة ريال مدريد على قبول رحيله وانضمامه لليوفنتوس.

اليوفنتوس على الجانب الآخر ليس بحاجة لظهير أيسر حاليًا، خاصة بعد تجديد عقد أليكس ساندرو وتواجد ماتيا دي شيليو، لكن النادي بالتأكيد لن يرفض إضافة لاعب بجودة وخبرة مارسيلو لصفوفه وهو الأمر الذي سيرفع من مستوى جودة الفريق مما يسمح له بتحقيق الحلم المنشود والفوز بدوري أبطال أوروبا.