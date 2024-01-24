رونالدو يتفوق على ميسي.. ترتيب الرياضيين الأعلى أجرًا في كل العصور

أسطورة السلة في المركز الأول

كشف تقرير صحفي عن ترتيب أعلى 10 رياضيين أجرًا في كل العصور، ولم تتضمن القائمة سوى النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من عالم كرة القدم.

وذكرت صحيفة "Sportico" أن القائمة تقارن بين أرباح نجوم الرياضة في الماضي والحاضر (معدلة وفق نسبة التضخم).

وأضافت: "نجم كرة السلة مايكل جوردان يتصدر القائمة بإجمالي دخل بلغ 3.3 مليار دولار، ويأتي بعده ثلاثي الجولف تايجر وودز (2.5)، وأرنولد بالمر (1.7)، وجاك نيكلوس (1.63).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، في المركز الخامس بإجمالي أرباح 1.58 مليار دولار، بينما يأتي الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في المركز السابع (1.48)

فيما يلي أعلى 10 رياضيين أجرًا على الإطلاق: