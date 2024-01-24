رونالدو يتفوق على ميسي.. ترتيب الرياضيين الأعلى أجرًا في كل العصور

كشف تقرير صحفي عن ترتيب أعلى 10 رياضيين أجرًا في كل العصور، ولم تتضمن القائمة سوى النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من عالم كرة القدم.
وذكرت صحيفة "Sportico" أن القائمة تقارن بين أرباح نجوم الرياضة في الماضي والحاضر (معدلة وفق نسبة التضخم).
وأضافت: "نجم كرة السلة مايكل جوردان يتصدر القائمة بإجمالي دخل بلغ 3.3 مليار دولار، ويأتي بعده ثلاثي الجولف تايجر وودز (2.5)، وأرنولد بالمر (1.7)، وجاك نيكلوس (1.63).
الموضوع يُستكمل بالأسفل
وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، في المركز الخامس بإجمالي أرباح 1.58 مليار دولار، بينما يأتي الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في المركز السابع (1.48)
فيما يلي أعلى 10 رياضيين أجرًا على الإطلاق:
- مايكل جوردان - كرة السلة - 3.3 مليار دولار
- تايجر وودز - جولف - 2.5 مليار دولار
- أرنولد بالمر - جولف - 1.7 مليار دولار
- جاك نيكلوس - جولف - 1.63 مليار دولار
- كريستيانو رونالدو - كرة القدم - 1.58 مليار دولار
- ليبرون جيمس - كرة السلة - 1.53 مليار دولار
- ليونيل ميسي - كرة القدم - 1.48 مليار دولار
- فلويد مايويذر - الملاكمة - 1.41 مليار دولار
- روجر فيدرر - تنس - 1.38 مليار دولار
- ميكلسون - جولف - 1.36 مليار دولار