رونالدو يتبرع للمساهمة في علاج فيروس كورونا

كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ووكيله خورخي مينديش يتبرعان لمستشفيات البرتغال بمليون يورو من أجل المساهمة في القضاء على فيروس كورونا

تبرع النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو رفقة وكيل أعماله ومواطنه خورخي مينديش بمبلغ مليون يورو، وذلك من أجل المساهمة في علاج فيروس كورونا.

وكان العديد من اللاعبين والأندية قد اتخذوا تلك الخطوة من قبل، في مشهد يتكاتف فيه الجميع من أجل مواجهة الخطر الذي يواجه جميع سكان كوكب الأرض.

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وأوضحت مصادر صحفية برتغالية، ونقلت بليتشر ريبورت أن رونالدو ومينديش قد قاما بتوجيه مبلغ مليون يورو إلى مستشفيات البرتغال.

ولم يصل المرض في البرتغال إلى حالة التفشي التي وصل إليها في إيطاليا وإسبانيا، ولكن هناك العديد من الحالات وكذلك حالات الوفاة.

ولإن الفيروس وضحاياه أكبر من استيعاب المنظومات الصحية في العالم بالجهد والإمكانيات الطبيعية، تظهر الحاجة إلى تلقي المساعدات من الشخصيات الرياضية وأصحاب الأموال.

وأطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حملة موسعة للتوعية بمخاطر فيروس كورونا والإرشادات التي يجب أن يلتزم بها البشر لكي لا يصابوا به.

يذكر أن كرستيانو رونالدو يتواجد حاليًا في مسقط رأسه بجزيرة ماديرا البرتغالية، حيث عاد إلى بلاده قبل إيقاف الدوري الإيطالي بأيام من أجل الاطمئنان على والدته التي عانت من وعكة صحية.