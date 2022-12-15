رونالدو وباتيسوتا أبرزهم .. أساطير الكرة يجتمعون على هامش المونديال للعب البادل!

استغل نجوم العالم في كرة القدم السابقين اجتماعهم في قطر على هامش كأس العالم لتنظيم دورة للعب رياضة "البادل" الشعبية.
رياضة البادل التي تعد خليطاً من كرة المضرب والسكواش أصبحت تحظى بشعبية كبيرة في السنوات الماضية على مستوى العالم.
وشهدت الدورة مشاركة مجموعة من اللاعبين السابقين الحاضرين سواء بدعوات من "فيفا"، أو لتحليل المونديال مع القنوات المختلفة.
ومن ضمن أبرز النجوم الحاضرين الظاهرة رونالدو، والأرجنتيني جابرييل عمر باتيستوتا، وأيضاً ديفيد بيكهام، والهولندي رونالد دي بور ومواطنه باتريك كلويفرت.
وشهدت الدورة مشاركة مجموعة من الشخصيات البارزة مثل الأمير جاسم بن حمد آل ثاني، وناصر الخليفي، مالك باريس سان جيرمان، والإعلامي محمد سعدون الكوالي.
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