رونالدو وباتيسوتا أبرزهم .. أساطير الكرة يجتمعون على هامش المونديال للعب البادل!

هيثم محمدهيثم محمد
|
David Beckham 2021Getty Images
كأس العالمثقافة

اللعبة الأكثر رواجاً في العالم حالياً

استغل نجوم العالم في كرة القدم السابقين اجتماعهم في قطر على هامش كأس العالم لتنظيم دورة للعب رياضة "البادل" الشعبية.

رياضة البادل التي تعد خليطاً من كرة المضرب والسكواش أصبحت تحظى بشعبية كبيرة في السنوات الماضية على مستوى العالم.

وشهدت الدورة مشاركة مجموعة من اللاعبين السابقين الحاضرين سواء بدعوات من "فيفا"، أو لتحليل المونديال مع القنوات المختلفة.

ومن ضمن أبرز النجوم الحاضرين الظاهرة رونالدو، والأرجنتيني جابرييل عمر باتيستوتا، وأيضاً ديفيد بيكهام، والهولندي رونالد دي بور ومواطنه باتريك كلويفرت.

وشهدت الدورة مشاركة مجموعة من الشخصيات البارزة مثل الأمير جاسم بن حمد آل ثاني، وناصر الخليفي، مالك باريس سان جيرمان، والإعلامي محمد سعدون الكوالي.

أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

295789 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 82927فرنسا، 2018
  • 59322ألمانيا، 2014
  • 112685إسبانيا، 2010
  • 40855إيطاليا، 2006
295789 الأصوات
معركة التريفيا الكبرى! لغاية ١٠٠٠٠$ من الجوائز اليومية
سجل الآن

اختيارات المحررين