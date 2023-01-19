رونالدو نجم الشباك.. مبابي يتأكد من بشريّته والسعودية اعترفت أنه الـ "GOAT"

البرتغالي محط الأنظار أينما حل!

Shahid

أثار كريستيانو رونالدو الإعجاب مجددًا بلقطتين صنعتا خصيصًا من أجله، إحداهما أتت من نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

مبابي ظهر وهو يصافح كريستيانو رونالدو في ملعب الملك فهد الدولي خلال مباراة كأس موسم الرياض بين نجوم الهلال والنصر بقيادة رونالدو وباريس سان جيرمان بقيادة ليونيل ميسي، وتحسس وجه رونالدو في دلالة على أنه يتأكد من كونه بشريًا وليس كائنًا فضائيًا!.

هناك تفسير آخر للقطة، وهو اطمئنان مبابي على وجه رونالدو الذي تعرض للاصطدام مع الحارس كيلور نافاس خلال المباراة.

ويحمل مبابي تقديرًا كبيرًا لرونالدو ويعد من أهم قُداه في عالم كرة القدم، ولكن هذه لم تكن اللقطة الوحيدة المصنوعة لرونالدو خلال المباراة التي انتهت بفوز "بي إس جي" بنتيجة 5-4.

رونالدو الذي سجل هدفين في المباراة، أنيرت له لوحة الإعلانات الرئيسة خلف مرمى باريس سان جيرمان حين تمكن من تسجيل ثاني أهدافه في المباراة، إضاءة أتت بعبارة تحمل خصوصية لدى رونالدو ومحبيه.

"GOAT" أو الأفضل عبر التاريخ، كانت تلك هي العبارة التي ظهرت على لوحة الإعلانات في ملعب الملك فهد وفور أن سكنت الكرة الشباك، في دلالة على أن البرتغالي هو أفضل لاعب في التاريخ.

Shahid