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كلوب يختار الأفضل - كريستيانو رونالدو أم ميسي؟

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المدرب الألماني سؤل عن نجمه المفضل حالياً واللاعب الأفضل على مر التاريخ

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

تستمر المنافسة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، والمقارنة بينهما في كل مناسبة داخل أو خارج الملعب.

المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، سؤل عن النجم المفضل له من بين الثنائي.

كلوب يبدو وأنه معجب بكلا اللاعبين، ولكنه ألمح بتفضيله المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على رونالدو.

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وقال الألماني:"لدي صورة شخصية واحدة على هاتفي وكانت مع ميسي".

وأضاف:"رونالدو كان متواجد في نفس الغرفة أيضاً".

ومع ذلك فإن كلوب لا يرى أي من الثنائي هو اللاعب الأفضل في تاريخ اللعبة، مفضلاً النجم البرازيلي بيليه.

وأوضح مدرب ليفربول:"والدي كان يقول لي مهما يحدث في المستقبل فبيليه هو الأفضل في التاريخ".

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وتابع:"قابلته عندما كنت محللاً لكأس العالم 2006، لست الشخص الذي يشعر بالخجل والتوتر عند رؤية المشاهير، ولكن العرق كان يتصبب مني وقتها".

وفي نهاية حديثه أبدى كلوب رغبته في الفوز بالبطولات مع ليفربول، وتعويض خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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