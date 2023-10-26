رونالدو مطلب هلالي .. "كريستيانو حق الزعيم منذ البداية!"

مُطالبات هلالية قوية بالتعاقد مع رونالدو

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أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، أحد مطالب جماهير الهلال، من أجل التعاقد معه في أقرب وقت، لتعويض غياب النجم البرازيلي نيمار جونيور الذي تعرض لإصابة قوية.

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رونالدو يواصل التألق والتوهج رفقة النصر، حيث يتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي، كما أنه ساعد العالمي على الفوز في المباراة الأخيرة أمام الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا، بعدما سجل هدفين في المباراة.

وأصبح وسم "رونالدو مطلب هلالي" ضمن الأكثر انتشارًا عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بعدما طالبت جماهير الزعيم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاءت مطالبات الهلاليين بالتعاقد مع رونالدو، لأن ناديهم هو أول من فاوضه في دوري روشن السعودي، ولكن منعه من التسجيل عطل الصفقة وجعلها لصالح النصر.

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كما أن الهلال أصبح لا يمتلك لاعبًا من الفئة A بعد إصابة نيمار، بينما يمتلك النصر في صفوفه السنغالي ساديو ماني الذي يعد من تلك الفئة، ولذلك طالبت جماهير العالمي التعاقد مع رونالدو.

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