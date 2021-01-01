"رونالدو لن يكون مثل ميسي وبيليه ومارادونا"

أسطورة منتخب البرازيل يهاجم كريستيانو رونالدو ويؤكد أنه لن يكون مثل ميسي وبيليه ومارادونا.

هاجم جوزيه ألتافيني نجم منتخب البرازيل المعتزل نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية له مع "كالتشيو ميركاتو"، أكد خلالها أن رونالدو لا يستطيع تجاوز عدد أهداف بيليه، ولا مهارته مع ميسي ومارادونا.

وقال ألتافيني: "لا أعلم من الذي اخترع مثل ذلك الترتيب، كريستيانو رونالدو لم يتجاوز أي شخص في أي شيء".

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وأضاف: "بيليه سجل 1225 هدفًا في مسيرته الكروية، لم تكن في مباريات ودية أو في أي شيء مثل ذلك".

وأردف: "هو لن يلحق ببيليه، ولن يكون جيدًا مثله أبدًا، في الواقع فرونالدو لن يكون بنفس جودة بيليه أو مارادونا أو ميسي، فهم الأفضل في تاريخ كرة القدم".

وسبق لألتافيني أن حقق بطولة كأس العالم مع منتخب البرازيل بجوار بيليه عام 1958 وكان أحد العناصر الهامة للفريق فيها.

جدير بالذكر أن رونالدو يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 20 هدفًا بعد مرور 25 جولة من البطولة.