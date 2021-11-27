"رونالدو لن يعتزل قبل التفوق على ميسي بعدد الكرات الذهبية"

أكد باسكال فيري رئيس تحرير صحيفة "فرانس فوتبول" أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لن يعتزل قبل التفوق على نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي.

فيري يعمل لدى المجلة المسؤولة عن اختيار أفضل لاعب في العالم كل عام، والجميع ينظر نحوها الآن قبل الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2021.

رئيس المجلة كشف عن تلقيه مئات المكالمات من الرؤساء والممثلين أو غيرهم من الصحفيين، لمعرفة الفائز، لكنه يحتفظ بالسرية التامة.

وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:"إنها السنة السادسة التي أتحمل فيها مسؤولية هذا الأمر، وحتى الآن لم أقم بأي أخطاء بخصوص هذه الجائزة".

وأضاف:"أخبر كل من يتصل بي أنني لا أستطيع أن أقول الاسم الفائز لأن الفائزين أنفسهم لا يعرفون حتى الآن، الكرة الذهبية سر كبير يجب الحفاظ عليه".

وأما عن إخباره لوكا مودريتش بفوزه عام 2018:"لقد دخل في حالة بكاء مثل الأطفال عندما أخبرته بالخبر".

وعلى جانب آخر هناك منافسة بين ميسي ورونالدو، حيث يمتلك الأول 6 كرات ذهبية مقابل 5 لصالح نظيره البرتغالي.

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وفي هذه المناسبة قال فيري:"رونالدو لديه طموح واحد قبل الاعتزال، وهو امتلاك كرات ذهبية أكثر من ميسي، وأعرف ذلك لأنه أخبرني بهذا الأمر بنفسه".

يذكر أن ميسي يعتبر من أقرب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، بوجود منافسة شرسة من كريم بنزيما وجورجينيو ومحمد صلاح.