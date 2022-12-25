"ليحمد رونالدو ربه لو ارتدى قميص النصر"

الحديث كثير عن انضمام النجم البرتغالي للفريق السعودي

Shahid

رد الناقد الرياضي محمد البكيري بصرامة شديدة على سخرية شقيق النجم كريستيانو رونالدو من أخبار انضمامه لفريق النصر السعودي.

شقيقة النجم البرتغالي كانت قد علقت بطريقة ساخرة على خبر يتحدث عن وضع شقيقات رونالدو حال انتقل اللاعب للحياة في السعودية.

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الحديث يزداد يومًا بعد يوم عن وصول النجم البرتغالي للرياض وارتداء القميص الأصفر واللعب في الدوري السعودي بعقد سخي جدًا يمتد حتى صيف 2025 ثم يتحول إلى سفير لملف المملكة لتنظيم كأس العالم 2030.

البكيري رد على تعليق شقيقة اللاعب بالإشارة إلى أن العرض النصراوي يُعد فرصة عظيمة للاعب بعُمر رونالدو، وأضاف عبر تويتر "كريستيانو رونالدو يحمد ربه لو طال قميص النصر .. أول عالمي في قارة أسيا".

أضاف "العرض خيالي بالنسبة لمن في سنه حاليًا".

يُشار إلى أن صحيفة ماركا الإسبانية تؤكد أن رونالدو توصل لاتفاق بالفعل مع النصر، بل وقع عقدًا يمتد لموسمين ونصف مقابل حصوله على 200 مليون يورو سنويًا، موضحة أن العقد سيبدأ من مطلع يناير القادم.

Shahid