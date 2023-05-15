"رونالدو للاتحاد وحمدالله للنصر" .. اقتراح اتحادي ورد فعل غريب من وليد الفراج

تامر أبو سيدو
Cristiano Ronaldo - Abderrazak Hamdallah - Ittihad - Nassr 2023GOAL AR
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الأمر لا يتعلق برونالدو لوحده

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تقدم الإعلامي الاتحادي جمال عارف باقتراح خلال تواجده في حلقة مساء أمس من برنامج "أكشن مع وليد" يتعلق بالاتحاد والنصر ومشاركة أحدهما في كأس العالم للأندية.

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السعودية ستُنظم النسخة القادمة من مونديال الأندية، وقد فتح خسارة الهلال لدوري أبطال آسيا الباب لبطل دوري روشن هذا الموسم للمشاركة في تلك النسخة، ويتصدر الاتحاد جدول الترتيب حاليًا بفارق 5 نقاط عن مطارده النصر ويبدو أقرب للتتويج.

الصحفي المخضرم اقترح أن يضم الاتحاد نجم النصر كريستيانو رونالدو بالإعارة خلال فترة كأس العالم للأندية حال تُوج بطلًا للدوري، أما إن فعلها النصر وخطف اللقب فيحصل على عبد الرزاق حمدالله خلال تواجده في مونديال الأندية.

ولم يتوقف عارف هنا، بل أضاف "الأمر لا يقتصر على رونالدو وحده، بل قد يضم الاتحاد ليونيل ميسي أو كيليان مبابي خلال فترة لعبه في مونديال الأندية".

وليد الفراج، مقدم البرنامج، أظهر رد فعل غريب تجاه ذلك الاقتراح، حيث رفض التعليق عليه تمامًا بحجة أن حديثه يُغضب النصراويين، إذ قال "لا تعليق من جانبي، أنا سأبعد عن المشاكل، هم ينتظرون أي كلمة من جانبي".

يُشار إلى أن الاتحاد سيواجه الهلال مساء غدٍ الثلاثاء ضمن الجولة القادمة من دوري روشن، فيما يحل النصر ضيفًا على الطائي في نفس التوقيت.

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