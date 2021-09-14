رونالدو لزملائه في يونايتد: لم أعد لأكون مُشجعًا!

خطاب حماسي من رونالدو إلى لاعبي يونايتد في أول لقاء جمعه بهم.

رغم وصوله إلى ملعب "أولد ترافورد" قبل أيام قليلة، إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو أثبت بالفعل أنه سيكون قائدًا في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كريستيانو رونالدو بدأ مشواره الثاني مع مانشستر يونايتد بأفضل طريقة ممكنة، بعدما سجل هدفين قاد بهما "الشياطين الحمر" إلى الفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد قال عن رونالدو بعد تلك المباراة: "كريستيانو يرفع مستوى الجميع ويجعلهم يركزون، إنه شخص متطلب ويريد الفوز، ويطلب ذلك من نفسه ومن زملائه ومن الجميع".

كيف جذب رونالدو انتباه لاعبي مانشستر يونايتد؟

لكن قبل ظهوره الأول مع مانشستر يونايتد، تمكن رونالدو بالفعل من جذب انتباه زملائه الجدد في الفريق أثناء تقديمه لهم للمرة الأولى.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، كشفت الكلمات الأولى التي قالها رونالدو للاعبي مانشستر يونايتد أثناء مقابلته الأولى معهم.

رونالدو حاول أن يتواصل مع اللاعبين، وشرح لهم أسباب عودته إلى مانشستر يونايتد، وطلب منهم أيضًا الالتزام والجهد والعمل، والاتحاد والتفاني من أجل الفوز.

وأوضح رونالدو للاعبي مانشستر يونايتد أنه عاد إلى النادي للفوز مرة أخرى، ولجعل الفريق يرفع الألقاب من جديد، مثلما حدث خلال فترته الأولى في "أولد ترافورد".

ما هي رسالة رونالدو إلى لاعبي مانشستر يونايتد؟

مصدر داخل مانشستر يونايتد قال للصحيفة الإنجليزية: "خطاب رونالدو كان قويًا جدًا ومُشجعًا، استمعت المجموعة بأكملها من اللاعبين والجهاز الفني في صمت".

وأضاف: "قال لزملائه في الفريق: لقد عدت إلى مانشستر يونايتد لسببين، الأول لأنني أحب النادي، والثاني هو أنني أحب عقلية الفوز التي تظهر في هذا الفريق".

وتابع: "لم أعد لأكون مُشجعًا، إذا كنت تريد أن تنجح، فأريدك أن تحب هذا النادي من كل قلبك، عليك أن تأكل وتنام وتقاتل من أجل هذا النادي، سواء كنت تلعب أم لا، عليك دعم زملائك في الفريق، وأن تمنح دائمًا النادي 100% من قدراته".

واختتم المصدر الرسالة التي قالها رونالدو: "أنا هنا للفوز ولا شيء غير ذلك، الفوز يجلب لنا السعادة، أريد أن أكون سعيدًا، أليس كذلك؟، أنتم جميعًا لاعبون رائعون وأنا أؤمن بكم، وإلا لم أكن لأعود".

رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد

يحل مانشستر يونايتد ضيفًا مساء الثلاثاء على يونج بويز السويسري في المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وإذا لعب رونالدو فإنه سيعادل الرقم القياسي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، والذي يحمله الإسباني إيكر كاسياس أسطورة ريال مدريد، والذي لعب 177 مباراة.

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