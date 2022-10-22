رونالدو: لا أطيق رؤية ميسي يفوز بكأس العالم!

اختار المهاجم الحالي الأقرب لأسلوبه

شدد النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو على حبه للمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكنه أكد في الوقت ذاته أنه لا يطيق رؤيته يحمل كأس العالم.

وقال أسطورة ريال مدريد ومنتخب البرازيل السابق لصحيفة "ديلي ميل" عن فوز ميسي بالمونديال:"ربما لو حصل على الجنسية الإسبانية أولًا أو الإيطالية فقط، لدي احترام كبير له لكني لا أطيق التفكير في رؤية الأرجنتين تفوز بكأس العالم، هل يستحق الفوز بالبطولة؟ نعم، أنا أحبه ولكنه سيتفهم موقفي لأنه يشعر بنفس الشيء أيضًا".

وعن منتخب بلاده وقائمة المدرب تيتي:"سيكون في وضع لا يحسد عليه، فينيسيوس جونيور يجب أن يبدأ لأنه الخيار الأول لأي فريق، رافينيا يلعب بشكل جيد وكذلك رودريجو ونفس الأمر بالنسبة لنيمار، وهناك جابرييل جيسوس المتألق مع آرسنال وريتشارليسون في توتنهام وأنتوني بمانشستر يونايتد، دعونا نرى ما سيفعله المدرب".

وبالنسبة للمهاجم الأقرب لأسلوبه، يؤمن رونالدو أن كيليان مبابي هو اللاعب الذي يتشابه معه كثيرًا، كما قال أيضًا:"إرلينج هالاند هو من جعل بيب جوارديولا يقع في حب الرقم 9، وإذا كنا نتحدث عن كرة القدم فقط فأنا أشك في وجود أي شخص لا يحب نيمار".

وفي نهاية حديثه توقع رونالدو الذي يملك حاليًا نادي ريال بلد الوليد الإسباني وكروزيرو البرازيلي، وجود منافسة شرسة بين البرازيل والأرجنتين مع عمالقة أوروبا مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا في سباق الفوز بالمونديال القادم في قطر.