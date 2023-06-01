"رونالدو كان يتمنى البقاء مع مانشستر يونايتد ولكنه سينكر ذلك"

رونالدو أراد البقاء في مانشستر يونايتد!

تحدث لويس ساها، لاعب مانشستر يونايتد السابق، عن زميله كريستيانو رونالدو، ومستقبله مع فريق النصر السعودي.

وانتقل رونالدو إلي النصر السعودي، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي.

في حوار ساها مع "Compare.bet"، قال:" لو فهم كريستيانو ما هو مطلوب منه ومن الفريق، لتقديم تنازلات بطريقة ما، لكان بإمكانه البقاء في مانشستر يونايتد". وأضاف:" إنه لاعب رائع، وما زلت أشعر بالإحباط، لأنه كان بإمكانه تسجيل ما لا يقل عن 10 إلى 15 هدفًا بسهولة هذا العام، ومساعدة الفريق أن يكون في مركز أقوى".

كما أردف:" كريستيانو فخور بنفسه للغاية، ولن يقول هذا أبدًا، لكن فضل دائمًا تسجيل الأهداف، والفوز بالألقاب مع مانشستر يونايتد. كان من الممكن أن تكون القصة الأفضل بالنسبة له، ولإرثه، حتى لو لم يعترف بذلك".

الجدير بالذكر أن، انهى النصر السعودي الموسم بدون ألقاب، وسجل رونالدو 14 هدفًا في الدوري للنادي، الذي حقق المركز الثاني.