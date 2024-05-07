رونالدو كان يتعامل معها.. عيادة أمريكية ورطت بوجبا في المنشطات!

الفرنسي انتهت مسيرته إكلينيكيًا..

كشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية تفاصيل هامة تتعلق بتعاطي الفرنسي الدولي بول بوجبا المنشطات ما ترتب عليه إيقافه لمدة 4 سنوات.

التفاصيل تتعلق بعيادة استشفائية كان يتعامل معها بوجبا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويديرها الطبيب الأمريكي الشهير جاري بريكا.

من زبائن هذه العيادة المرموقين، كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والإنجليزي ديفيد بيكهام إضافة إلى عدد من مشاهير هوليوود مثل كيندال وديدي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العيادة وصفت لبوجبا عقارًا تحفيزيًا كان هو الذي يشتمل على المادة التي تم إيقافه بسببها وهو تركيز عال من مادة DHEA المحظورة.

ويعتزم بوجبا تقديم استئناف للمحكمة الرياضية بشأن إقناع الشركة له من خلال الطبيبة "كاردا" بأن العقار الموصوف لم يكن يحتوي على هذا التركيز من المادة المحظورة.