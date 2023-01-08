"رونالدو كان قنبلة موقوتة في مانشستر يونايتد"

كيف كان رونالدو قنبلة في مانشستر يونايتد؟

تحدث دوايت يورك، نجم فريق مانشستر يونايتد السابق، عن انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، وطريقة رحيله من الشياطين الحمر.

ورحل رونالدو عن مانشستر يونايتد بعد فسخ العقد بينهم بالتراضي، وانضم إلى صفوف النصر في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف.

وأعترف يورك بأن مثل هذا الموقف كان من المرجح أن يحدث دائمًا لأن رونالدو لم يكن سعيدًا من معاملة إريك تن هاج المدير الفني للفريق معه.

وقال يورك الفائز بالثلاثية عام 1999 لصحيفة The National of Ronaldo: "لقد أجريت محادثة فردية معه قبل مجيئي إلى أستراليا عندما ذهبت في يوم 10 المراقبة في مانشستر يونايتد وتمكنت من الوصول من وراء الكواليس".

وتابع: "كنت محظوظًا لأن رونالدو منحني 30 دقيقة من وقته وتحدثنا بعمق كنت أعرف أن هناك فردًا لم يكن سعيدًا بما يحدث في النادي".

وأضاف: "لقد عبر عن ذلك بطريقة منفتحة وصادقة للغاية بالنسبة لي من الواضح أنه كان غير سعيد لقد شعر أن النادي لا يتقدم بالطريقة التي يريدها وطالب بأشياء معينة من المدرب القادم شعرت أنه إذا لم يحدث ذلك فسيكون هناك شيء رأيناه في النهاية يحدث".

وواصل: "لذلك عندما ظهر كل ذلك علمت أنها كانت بالفعل قنبلة موقوتة جاهزة للانفجار ".

وأكد يورك أن قرار رونالدو بإجبار يونايتد لأنه لم يكن أمامهم خيار سوى إنهاء صفقة تم الاتفاق عليها في صيف 2021.

وسجل رونالدو 27 هدفًا في 54 مباراة خلال فترته الثانية في أولد ترافورد، لكن اللاعب الأسطوري البالغ من العمر 37 عامًا يستعد الآن لتحدي جديد في الشرق الأوسط بينما ينتظر التصريح ليبدأ ظهوره مع النصر لأول مرة بعد إرساله.