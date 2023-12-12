كشف سر "صفقة التاريخ" .. رونالدو كاد يفسد مفاوضات ريال مدريد وجاريث بيل!

الريال أراد "إسعاد" كريستيانو.. ولكنّ

كشف دارين إيليس، مدير إدارة كرة القدم في توتنهام وقت انتقال جاريث بيل إلى ريال مدريد في 2013، عن كواليس الصفقة الأكبر في تاريخ كرة القدم حينئذ.

كان رونالدو أغلى صفقة في التاريخ حين وقع للريال قادمًا من مانشستر يونايتد في 2009 مقابل 100 مليون دولار، حتى حسمت صفقة بيل نظير 107 ملايين دولار.

وقال إيليس، الذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي في نيوكاسل، في تصريحات لـ"talkSPORT": "كانت محادثات مثيرة. كنا نتعامل مع ريال مدريد، الذي يملك كريستيانو (أغلى صفقة)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "أرادوا الحصول على بيل، بحيث يظل رونالدو اللاعب الأغلى، لكننا في تلك المرحلة كنا نريد تعظيم الصفقة، ومن الواضح أنها كانت صفقة انتقال قياسية عالمية".

وتابع: "أراد الميرنجي إبقاء كريستيانو سعيدًا، ما جعل المناقشات أكثر صعوبة مما ينبغي، وضغطنا من أجل الاحتفاظ بجاريث، لكنه في النهاية أراد الحصول على تلك الفرصة".

يشار إلى أن بيل كوَن مع رونالدو وكريم بنزيما ثلاثية هجومية كاسحة، مكّنت النادي الملكي من التتويج بكل البطولات.