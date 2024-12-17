"الأفضل أسود وبرازيلي" .. رونالدو يوجه رسالة إلى فينيسيوس بعد تتويجه بجائزة "ذا بيست 2024"

وصفه برمز الصمود والمقاومة

خرج أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو نازاريو، برسالة مؤثرة إلى مواطنه فينيسيوس جونيور، عقب فوزه بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

جناح ريال مدريد نجح في تعويض خسارته لجائزة الكرة الذهبية لصالح الإسباني رودري، ليُتوج بجائزة الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الحفل الذي أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، بالعاصمة القطرية، الدوحة، حيث جاء من بعده رودري في المركز الثاني ثم زميله جود بيلينجهام بالمرتبة الثالثة في التصويت.

وقرر رونالدو تهنئة فينيسيوس عبر تدوينة على حسابه على موقع "إنستجرام"، حيث قال:"بالحديث عن استعادة احترام كرة القدم البرازيلية، أنظر إلى فينيسيوس بأقصى قدر من الاحترام، لقد مرت 16 عامًا منذ آخر مرة ذهبت فيها جائزة أفضل لاعب في العالم إلى البرازيل، الآن هي بين يدي فيني بكل جدارة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"هذا يعني أكثر بكثير من دوره الحاسم في المباريات والأرقام الاستثنائية في موسم 2023/2024، موهبته كافية للحصول على الجائزة، لكن قوته تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك".

وواصل نجم ريال مدريد وميلان وإنتر ومنتخب البرازيل السابق حديثه قائلًا:"نحن نتحدث عن أحد أهم اللاعبين اليوم، ضحية العنصرية التي بثها التلفزيون بوتيرة لا يمكن تصورها، كم عدد الأشخاص المجهولين الذين يمثلهم فينيسيوس؟ كم عدد الضحايا المنتشرين في كل مكان؟ إنه يقود اليوم هذه المعركة ضد العنصرية في كرة القدم العالمية باعتباره رمزًا للصمود".

وأوضح:"الإفلات من العقاب يعتبر ضارًا مثل الهجوم تمامًا، وأولئك الذين يلتزمون الصمت ليسوا أقل عنصرية، هذا الإغفال - خاصة من قبل الكيانات والسلطات التي تتمتع بالسلطة القانونية الكافية لمواجهة هذه الممارسة - يزيد من تعزيز ثقافة الإقصاء وعدم احترام السود".

وأنهى رونالدو رسالته بجملة أخيرة جاء فيها:"لقد حاولوا محوك يا صديقي ولكن كان لديك كرة، أفضل لاعب في العالم أسود وبرازيلي".

وكان فينيسيوس قد قدم مستويات مميزة مع ريال الموسم الماضي، بقيادته الفريق للحصول على لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة لتسجيل 24 هدفًا وصناعة 11 في 39 مباراة بكل المسابقات.

ويطمح صاحب الـ24 سنة في إضافة بطولة جديدة لرصيده مع ريال، عندما يلعب فريقه غدًا، الأربعاء، على ملعب لوسيل في قطر، أمام نظيره المكسيكي باتشوكا، في نهائي كأس إنتركونتيننتال.