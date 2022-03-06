مفاجأة كبرى .. رونالدو غائب عن يونايتد قبل ديربي مانشستر

لم يظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه مانشستر يونايتد في الليلة التي تسبق مباراة "ديربي مانشستر" أمام جاره سيتي في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

رونالدو لم يتواجد مع باقي أعضاء مانشستر يونايتد الذين تجمعوا مساء السبت للمبيت في أحد فنادق مدينة مانشستر، قبل التوجه إلى ملعب "الاتحاد" مساء الأحد لمواجهة مانشستر سيتي.

وحسب صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزية، فإن رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد قام بتجميع 21 لاعبًا لمواجهة مانشستر سيتي، واسم رونالدو كان الغائب الأبرز عن القائمة المستدعاة.

رونالدو لم يكن وحده الغائب الأبرز، حيث لم يُدرج اسم إدينسون كافاني، ورافاييل فاران، ولوك شاو أيضًا في القائمة.

الغريب، أن غياب رونالدو حتى الآن ليس له أي تبرير، حيث لم يتحدث رانجنيك عن إمكانية غياب "صاروخ ماديرا" عن واحدة من أهم مباريات الفريق في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

رانجنيك اقترح أن يقوم كافاني وراشفورد بتخفيف العبء عن كاهل رونالدو، الذي سجل هدفًا واحدًا فقط في آخر 10 مباريات، وقال الألماني: "بعض الأشياء التي حدثث في الأسابيع الماضية لم يتوقعها أحد على الإطلاق".

ومن المؤكد أن غياب رونالدو عن الفريق قبل "ديربي مانشستر" سيكون هو الحدث الأبرز قبل المباراة، وسيتم سؤال رانجنيك عنه بالتأكيد خلال لقاءات ما قبل المباراة.

ومع احتمالية غياب رونالدو وكافاني، فإن ماركوس راشفورد قد يحصل على فرصة قيادة هجوم مانشستر يونايتد، رغم أنه لم يسجل سوى خمسة أهداف منذ بداية الموسم.

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