رونالدو عن جنون السعودية ضد الأرجنتين: لا يوجد مثلهم في العالم!

الجنون مستمر في كل مكان بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني 2/1 في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس العالم.

ليونيل ميسي تقدم لصالح منتخب التانجو في الشوط الأول من ركلة جزاء، قبل أن يرد الفريق السعودي بثنائية سجلها صالح الشهري وسالم الدوسري.

النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو، قام باستعراض ردود أفعال الجماهير السعودية على هذا الانتصار التاريخي، وقام بالتعليق عليها عبر قناته الرسمية على موقع "تويتش".

وشوهد الظاهرة وهو يضحك على تحطيم أحد المشجعين لباب منزله احتفالًا بالعودة وقلب النتيجة على الفريق الأرجنتيني.

وقال رونالدو:"هذا رائع جدًا انظروا ماذا يفعلون، لا شيء في العالم مثل هؤلاء الناس".

| ردة فعل الظاهره رونالدو 🇧🇷 بعد مشاهدته احتفال سعوديين 🇸🇦 بتحطيم الباب بعد قلب النتيجه على الارجنتين 🇦🇷 😂 . .|#المنتخب_السعودي |#Qatar2022 |#FIFAWorldCup | pic.twitter.com/ydp1Lk3djt — | الحوت الازرق | (@ALHILAL_60) November 23, 2022

يذكر أن فوز السعودية يضعها في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفها كل من بولندا والمكسيك بنقطة واحدة، ثم الأرجنتين بلا نقاط.