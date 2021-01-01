رونالدو: عام غريب، كفى أننا أحياء!

رونالدو فاز بجائزة أفضل لاعب في إيطاليا

بعث كريستيانو رونالدو برسالة عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم المنصرم الذي ساهم فيه بتتويج الفريق بلقب السكوديتو.

وأعلن الاتحاد الإيطالي للاعبين مساء الجمعة عن جوائزه عن الموسم الماضي، والتي شهدت تتويج رونالدو بجائزة أفضل لاعب للعام الثاني على التوالي.

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وقال اللاعب عبر إنستجرام: "عام غريب، لا أحد يبعث لك بالتهنئة لأنك حي من الأساس، ولكن على المستوى الشخصي والفريق كان إيجابياً لأننا حققنا الدوري ولكن هناك ما حدث بالأبطال ولكن تلك هي الكرة".

وأضاف: "السر هو حب الكرة والثقة في أنصاف الفرص والعمل، بدون كل هذا سيكون مستحيلاً أن تلعب على هذا المستوى بالخامسة والثلاثين أو الأربعين، يجب أن تجد الحافز والالتزام".

وواصل البرتغالي: "أنا سعيد وفخور بتلك الجائزة وهي المرة الثانية لي منذ وصولي إلى إيطاليا، شكراً للاتحاد الإيطالي، يوفنتوس، زملائي هناك، وجمهورنا، أهدي الجائزة لكل من يعمل لرفع مكانة يوفي لأحد أكبر فرق العالم".

وختم: "هناك فريق عمل محترف وكبير، اليوم أبعث بالتهاني لهم لأنهم الأبطال، عالم يوفنتوس يعمل معاً حتى نحتفل معاً بحلول نهاية هذا الموسم، حتى النهاية!".

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وتتحدث الصحف الإيطالية اليوم عن اتفاق ومعاهدة بين رونالدو ومدربه أندريا بيرلو من أجل ختام الموسم في أفضل شكل حتى يتمكن الفريق من الحفاظ على لقب السيري آ.