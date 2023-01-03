رونالدو: شكرًا الرياض على الاستقبال الحار

النجم البرتغالي وصل الرياض أمس

Shahid

توجه كريستيانو رونالدو بالشكر للعاصمة السعودية الرياض وأهلها لاستقبالهم الحار بعد وصوله العاصمة السعودية مساء أمس.

النصر أعلن في آخر أيام 2022 توقيع النجم البرتغالي على عقد يمتد حتى صيف 2025، وسيُقدمه في حفل ضخم على ملعبه مرسول بارك مساء اليوم الثلاثاء.

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رونالدو الذي سيرتدي القميص رقم 7 في الفريق الأصفر تخطى الفحوصات الطبية بنجاح اليوم كما أشار خلال حسابه الرسمي على إنستجرام.

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وقد نشر بعدها مقطع فيديو وجه خلاله رسالة للجمهور السعودي، قال فيها "شكرًا الرياض على الاستقبال الحار، أتطلع قدمًا لرؤيتكم الليلة في الملعب".

النصر لم يُسجل صاحب الـ37 عامًا بعد في قائمته، إذ ينتظر أولًا الحصول على شهادة الكفاءة المالية والتخلي عن أحد أجانبه الثمانية لقيد رونالدو بدلًا منه، ومن المتوقع غيابه عن أول مباراتين مع فريقه نظرًا لإيقافه بواسطة الاتحاد الإنجليزي.

Shahid