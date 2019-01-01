رونالدو: شعرت بالأسف عندما غادرت الريال، وأفتقد مدريد

حديث من القلب في حضور فلورنتينو بيريز

اعترف مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، بشكل واضح وصريح، أنه شعر بالأسف عندما قرر مغادرة ناديه السابق ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2018.

وفي حضور رئيس الريال فلورنتينو بيريز، سُئل كريستيانو عن شعوره لحظة رحيله عن الريال، فأجاب في مراسم تتويجه بجائزة "ماركا لويندا". "شعرت بالأسف عندما رحلت عن ريال مدريد".

وعن حظوظ فريقه الحالي يوفنتوس في الحصول على لقب دوري الأبطال الموسم المقبل، قال "في الحقيقة لا أعرف، فقط سنكرر المحاولة في الموسم الجديد، وبطبيعة الحال أتمنى أن يفوز يوفنتوس بالبطولة".

📍 الجزائر



"نحبها، ونحب اللي يحبها".. ⚽️❤️ pic.twitter.com/YVmkLhUTKO — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 29, 2019

وفي رده على سؤال آخر .. هل كنت تحلم بتحقيق كل هذه الإنجازات، قال " لم أفكر في هذا الأمر، حلمي الوحيد عندما كنت طفلاً، أن أصبح لاعبًا محترفًا. أيهما تفتقده أكثر مانشستر يونايتد أم ريال مدريد؟ في الحقيقة افتقد الاثنين، لكن بسبب ظروف حياتي التي عشتها في مدريد لسنوات أطول، وأطفالي كذلك ولدوا هنا، فأعتقد أنني أفتقد مدريد أكثر".

وفي نهاية حديثه، أشار إلى أنه فخور بكل البطولات والجوائز سواء الفردية أو الجماعية التي حققها طيلة مسيرته، لكنه اختص ألقابه مع منتخب بلاد البرتغالي اليورو ودوري الأمم، كونها تحظى بأهمية خاصة بالنسبة له ولبلاده، معربًا عن سعادته بحصوله على الجائزة، دون أن يطلق بعض التمنيات للعودة إلى مدينته المفضلة مدريد.