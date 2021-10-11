"رونالدو سيثبت في النهاية أنه الأفضل في التاريخ على حساب ميسي"

الجدل مازال قائم بين ميسي ورونالدو

يرى روبي سافاج، نجم كرة القدم الإنجليزية المعتزل ولاعب مانشستر يونايتد السابق أن كريستيانو رونالدو يخوض حاليًا مع مانشستر يونايتد موسمًا فاصلًا ليثبت أنه الأفضل في التاريخ مقارنةً مع ليونيل ميسي.

النجم البرتغالي عاد إلى "أولد ترافورد" بعد 12 عامًا قضاهم خارجها، ليحصد جائرة لاعب الشهر بعد تسجيله ثلاثة أهداف في أول ثلاثة لقاءات له بالدوري الإنجليزي.

بينما ميسي غادر فريق برشلونة بعد 21 عامًا، ليخوض تجربة ليست الأفضل حتى الآن رفقة النادي الفرنسي، باريس سان جيرمان.

ماذا قال النجم الويلزي السابق عن رونالدو؟

وجاءت تصريحات سافاج مع صحيفة "إكسبرس" الإنجليزية، حيث قال: "أعتقد أن هذا هو الموسم المحوري الذي سيتوج فيه رونالدو، بالنسبة لي، بلقب أفضل لاعب على الإطلاق".

وأضاف: "بداية رونالدو رائعة في يونايتد، كأنه بدأ من حيث توقف في عام 2009، أنه سجل حاليًا خمسة أهداف منذ عودته".

وماذا قال عن ميسي؟

وتطرق للمقارنة وتحدث عن الأرجنيتيني قائلًا: "ميسي لا يحظى ببداية جيدة مع باريس سان جيرمان، حيث تعرض لإصابتين".

وأردف: "ميسي لديه هدف واحد فقط حتى الآن وحتى أنه اعترف أنه يجد صعوبة في التكيف مع دوري جديد".

واختتم: "إذا انتهى الموسم رونالدو يسجل 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي، وميسي يعاني في دوري الدرجة الأولى في فرنسا، سأقول جينها أن رونالدو هو الأفضل على الإطلاق".

يذكر أن ميسي يواجه حاليًا بداية صعبة لمشواره في فرنسا، حيث أنه فشل في تسجيل أي هدف بقميص الفريق على مستوى الدوري بينما يمتلك هدفًا وحيدًا في دوري الأبطال.

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