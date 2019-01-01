رونالدو يثير الجدل بتصريحاته في البرتغال

أزمة لاتزال أصدائها حاضرة بين النجم البرتغالي ويوفنتوس

أثار النجم كريستيانو رونالدو الجدل من جديد بخصوص إصابته في الركبة، وذلك بعد تصريحاته أثناء تواجده رفقة المنتخب البرتغالي.

وخرج رونالدو بديلاً في آخر لقاءين ليوفنتوس، الأمر الذي فسره مدربه ماوريتسيو ساري بالإصابة رغم أن اللاعب غادر غاضباً في المباراة الأخيرة أمام ميلان.

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وقبل لقاء ليتوانيا في تصفيات أمم أوروبا، توجه رونالدو للمراسلين الحاضرين وقال: "أريد أن أصنع لكم التغطية، أريد أن تقولوا إن القائد في أفضل حال، ليس ذلك فقط، ولكن في حالة ممتازة، ودائماً إيجابي".

وتألق رونالدو في اللقاء الذي انتهى على وقع الانتصار بسداسية، وسجل ثلاثية رفعت أهدافه الدولية إلى 98 هدفاً بقميص أبطال أوروبا.

مدرب البرتغال فرناندو سانتوس عاد في تصريحاته بعد المباراة وأكد على سلامة رونالدو والدور الكبير الذي يقدمه مع الفريق على المستوى الدولي.

ووقع تغيير رونالدو أيضاً في الدقائق الأخيرة من المباراة، وخرج اللاعب مبتسماً وقام بتحية الجماهير التي صفقت له بعد ثلاثيته والعرض الكبير.

وتلعب البرتغال الأسبوع المقبل لقاءاً حاسماً مع لوكسمبورج في تصفيات أمم أوروبا من أجل حسم التأهل للنهائيات في ظل المنافسة مع نظيره الصربي.