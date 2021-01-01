رونالدو : ريال مدريد أخطأ بالتخلي عن حكيمي وإبراهيموفيتش يفعل ما كنت سأعجز عنه

تحدث عن حظوظ ميلان في المنافسة على الدوري

أكد النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو أن ريال مدريد لم يتخذ القرار الصحيح، عندما تخلى عن النجم المغربي أشرف حكيمي وبيعه لنظيره الإيطالي إنتر.

الظهير الأيمن قضى موسمين على سبيل الإعارة مع بوروسيا دورتموند، ليعود إلى ريال الصيف الماضي، ليقرر النادي الإسباني بيعه لإنتر مقابل 40 مليون يورو.

رونالدو قال عن هذه الصفقة في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت":"إنتر قام بالتوقيع مع لاعب غير عادي وهو أشرف حكيمي، كان من الخطأ أن يتركه ريال مدريد يرحل بهذه الطريقة وأعتقد أن إنتر لديه الجودة الكافية للمنافسة على الدوري الآن".

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وأما عن مواجهة إنتر ويوفنتوس غدًا الأحد:"لن تكون حاسمة في سباق الدوري، تمثل أهمية كبيرة في تقدير الذات، ولا يمكن استبعاد ميلان من الصورة، إنهم يفاجئونني ويلعبون كرة قدم هجومية بجودة عالية".

وعن رأيه في تألق زلاتان إبراهيموفيتش:"يقول دائمًا إنه يعتبرني مثله الأعلى، لكنه لاعب فريد من نوعه، حتى لو لم أتعرض لإصابات، ما كنت لألعب حتى سن الأربعين مثله".

وعن إمكانية تكرار كريستيانو رونالدو نفس الأمر:"لا أعرف، بكل تأكيد سيحاول، إنه مختلف عن اللاعب الذي رأيته في ريال مدريد، يعرف متى يتحرك ويسجل، هل رأيته ضد ساسوولو؟ مهما بقى في الظل يمكنه إيذاء الخصم في لحظة".

التشابه بين لوكاكو ورونالدو:"إنهما مختلفان للغاية ولكن العامل المشترك بينهما هو القوة، عندما يكون لديك أي لاعب من هذه النوعية فمن الصعب عدم الاعتماد عليه".

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وفي نهاية حديثه حرص رونالدو على توجيه المدح لأنطونيو كونتي مدرب إنتر وأندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، قبل المواجهة المرتقبة بينهما غدًا، الأحد، بالجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.