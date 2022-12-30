رونالدو: رؤية النصر ملهمة ومتشوق لتجربة كرة قدم جديدة

النصر أعلن رسميًا ضم رونالدو

Shahid

أبدى كريستيانو رونالدو سعادته بالانضمام لصفوف النصر السعودي، مؤكدًا اشتياقه لتجربة كرة قدم جديدة في دولة مختلفة.

النصر أعلن رسميًا منذ قليل التعاقد مع النجم البرتغالي بعقد يمتد حتى صيف 2025.

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النادي ارتبط باللاعب منذ فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في وقت سابق من ديسمبر الجاري، وقد تمت مراسم توقيع العقود اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد، ولم يكشف أي من الطرفين عن التفاصيل المالية للعقد لكن صحيفة ماركا كانت قد أكدت أن رونالدو سيحصل على 250 مليون يورو سنويًا تتضمن الراتب والمكافآت والإعلانات.

تويتر النصر نقل عن صاحب الـ37 عامًا قوله "إنني متشوق لتجربة كرة قدم جديدة في دولة مختلفة. الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدًا".

وأضاف "أنا متحمس للانضمام لزملائي في النصر لنقوم سويًا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات".

يُشار إلى أن رونالدو سبق له اللعب لأندية سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، وتلك أول مرة سيلعب فيها خارج أوروبا.

Shahid