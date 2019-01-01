رونالدو يشعر بالرضا عن خطة ساري أمام أودينيزي

تصريحات للدون..

أعرب كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، عن رضاه على الطريقة التي خاض بها فريقه مباراة أودينيزي، واعتبر أن على فريق السيدة العجوز أن يواصل التحلي بالثقة من أجل تحقيق الانتصارات.

اليوفي تمكن أخيرًا من الخروج من النفق المظلم محليًا بالفوز على أودينيزي، فيأتي هذا النصر بعد أسبوع من الهزيمة المفاجئة على يد لاتسيو بثلاثية ومن قبلها التعادل مع ساسوولو، وهو ما مهّد وصول الإنتر لصدارة ترتيب الكالتشيو.

رونالدو تحدث بعد المباراة لسكاي إيطاليا وقال "أهم شيء هو أننا تمكنا من تحقيق الانتصار على الرغم من أننا لم نستطع أن نسجل أهدافًا أكثر.".

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مباراة أودينيزي كانت الأولى التي يعتمد فيها المدرب ماوريسيو ساري على ثلاثية رونالدو وجونزالو هيجواين وباولو ديبالا، وقد بدت علامات الرضا واضحة على وجه الدون وفي تصريحاته عن هذا الرسم التكتيكي الجديد.

رونالدو سجل هدفين وكان على مقربة من تسجيل الثالث لولا تدخل القائم، في الوقت الذي ظهر فيه هيجواين بصورة مميزة للغاية وصنع أحد هدفي زميله.

أسطورة الكرة البرتغالية واصل حديثه وقال "أعتقد أن الطريقة التي لعبنا بها اليوم كانت جيدة، ومن المهم حقًا أن نتحلى بالثقة. الأمر لا يتعلق بالأداء الفردي، بل بكيف نعمل كمجموعة.".

يجدر الإشارة إلى أن الفوز قد جعل اليوفي يتصدر جدول ترتيب جنة كرة القدم بصورة مؤقتة إلى حين خوض الإنتر لمباراته أمام فيورنتينا في إطار نفس الجولة في وقت لاحق مساء اليوم الأحد.