"رونالدو جيد لكن صلاح هو لاعب الشهر الحقيقي"

اقتناع كبير بقدرات الدولي المصري..

لم يمر حصول كريستيانو رونالدو على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي مرور الكرام، إذ اعتبر الكثيرون أن نجم مانشستر يونايتد لم يكن الأحق بهذا التتويج.

وكان النجم المصري محمد صلاح هو المنافس الرئيسي لرونالدو على جائزة لاعب الشهر، لكن في النهاية أتى اختيار رابطة الدوري الإنجليزي لصالح الدون بعد شهر وحيد من عودته للبريميرليج.

أكثر من ساورهم الشكوك حول أحقية صاحب الـ36 عامًا بجائزة الأفضل عن شهر سبتمبر كان أسطورة كرة القدم الإنجليزي، جاري لينيكر، الذي دعم صلاح واعتبره الأفضل.

الإعلامي الإنجليزي الشهير كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "رونالدو كان رائعًا ولكن كان يجب أن يفوز محمد صلاح بهذه الجائزة، بشكل مريح".

وانضم تعليق لينيكر إلى مجموعة من تعليقات الجماهير الغاضبة التي اعتبرت أن حصول رونالدو على الجائزة كان لقوة إعلامه فقط وليس للأحقية الرياضية.

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البرتغالي افتتح مشاركاته مع مانشستر يونايتد بإحرازه لهدفين في شباك نيوكاسل، ثم أحرز هدفًا في وست هام، ولم يستطع حماية فريقه من الهزيمة على يد أستون فيلا.

بشكل عام، هذه هي المرة الخامسة التي يحرز فيها رونالدو جائزة لاعب الشهر، ففي فترته الأولى مع مانشستر يونايتد توّج بها أربع مرات وقبل الانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2009.

أما صلاح، ففي خلال سبتمبر أحرز ثلاثة أهداف أيضًا مع ليفربول في البريميرليج، ثم تألق في مطلع أكتوبر بمواجهة مانشستر سيتي بإحرازه لهدف وصناعته لآخر.