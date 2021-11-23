"رونالدو تسبب في طرد سولشاير وقام بتدمير خطته"

يؤمن بول ميرسون لاعب آرسنال السابق والمحلل الحالي بشبكة "سكاي سبورتس"، أن قدوم كريستيانو رونالدو كان له تأثيرًا سلبيًا على مانشستر يونايتد.

رونالدو جاء إلى الشياطين الحمر في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما كان في طريقه نحو الغريم التقليدي مانشستر سيتي.

رونالدو قدم بعض المستويات الفردية المبهرة، لكن الفريق يعاني على كل المستويات، مما دفع إدارة النادي لإقالة المدرب أولي جونار سولشاير.

ماذا قال ميرسون؟

المحلل الإنجليزي كتب لشبكة "سكاي سبورتس:"أشعر بالأسف تجاه سولشاير، كانت لديه خطة في بداية الموسم بعد احتلال المركز الثاني في النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي".

وأضاف:"لقد طارد جادون سانشو لفترة طويلة وتعاقد معه، وقام بالتجديد لإدينسون كافاني لعام آخر، خطته كانت واضحة بتواجد الثنائي معًا وبجوارهما ماركوس راشفورد وميسون جرينوود بالتبادل".

وأوضح:"الفريق وقتها كان سيصبح لديها السرعة والقوة والطاقة والشباب والمهارة، ولكن قبل بداية الموسم مباشرة جاء رونالدو الذي تسبب في إرباك هذه الخطة".

واستكمل:"كان من الواضح أنهم ليسوا فريقًا أفضل بتواجد رونالدو، وتعاقدوا معهم لمجرد عدم السماح له بالذهاب إلى مانشستر سيتي فقط، واعتقدوا أن الأمر كان سيصبح سيئًا لو انتقل إليهم بعدما فازوا بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي".

ماهو الموقف الحالي في مانشستر يونايتد؟

النادي الإنجليزي قرر التخلي عن خدمات المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، بعد الخسارة الفادحة أمام واتفورد 4/1 يوم السبت الماضي.

مايكل كاريك قام باستلام المهمة بشكل مؤقت، وهناك بعض الأنباء حول قدوم ماوريسيو بوتشيتينو خلفًا لسولشاير، لكن الأمر يتعلق بمفاوضات باريس سان جيرمان مع زين الدين زيدان حسبما أكدت بعض التقارير الصحفية.

اقرأ أيضًا ..