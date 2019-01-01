رونالدو: تجمعني علاقة جيدة مع ميسي ولن اعتزل حتى يعتزل

الأسطورة البرتغالية يتحدث عن علاقته مع الأسطورة الأرجنتينية

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، على أنه تجمعه علاقة قوية مع منافسه ليونيل ميسي، مشيراً إلى أنه لن يعتزل حتى يعتزل البرغوث الأرجنتيني.

وتواجد الثنائي وجلساً بجوار بعضهما، في حفل قرعة دوري أبطال أوروبا المقامة اليوم في موناكو، وتنافسا مع فان دايك على لقب أفضل لاعب في أوروبا، وحصل عليها المدافع الهولندي.

وقال رونالدو في تصريحات بحفل قرعة دوري أبطال أوروبا: "أنا وميسي، بدأنا المنافسة لسنوات كثيرة هذا أمر لن يتكرر كثيراً".

وواصل: "أنا أكبر من ميسي في السن، ولكني أصغر منه بدنياً ولن اعتزل في الوقت الحالي، سأنتظره حتى يعتزل".

وتابع: "تجمعني مع ميسي علاقة جيدة، لم نتناول العشاء معاً حتى الآن، ولكن هذا رائع، ندفع بعضنا البعض، من الرائع أن نكون جزءاً من كرة القدم، لقد تشاركنا التحديات والتواجد في حفلات الأفضل لمدة 15 سنة".

وحول موسم رونالدو الأول في الدوري الإيطالي قال: "إنها كانت سنة خاصة بالنسبة لي".