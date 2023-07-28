تشكيل صادم للنصر أمام الشباب

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غامر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، بتشكيل من "الاحتياطيين" أمام فريق الشباب، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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ويتواجد ناديا النصر والشباب، في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الملك سلمان، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، إلى جانب كل من الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.

كاسترو يدخل المباراة، بتشكيل مكون من "نواف العقيدي في حراسة المرمى، نواف البوشل وعبدالإله العمري وعبد الله مادو وجيسلان كونان في الدفاع، علي الحسن وعبد الله الخيبري وعبد المجيد الصليهم في الوسط، خالد الغنام وعبد العزيز العليوة وعبد الفتاح آدم في الهجوم".

وأجلس المدير الفني البرتغالي، الثنائي البرازيلي أليكس تيليس وأندرسون تاليسكا، والإيفواري سيكو فوفانا، والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، على دكة البدلاء، مع استبعاد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، من القائمة نهائيًا.

وعدم الدفع باللاعبين الأساسيين، في تشكيل النصر أمام الشباب؛ يعود إلى خوض الفريق الأول لكرة القدم، مباراة ودية منذ أقل من 48 ساعة، أمام إنتر الإيطالي، في اليابان.

ومع اللعب بالاحتياطيين وإرهاق السفر بعد العودة من اليابان، يخشى النصراويون، أن يتعرض فريقهم، إلى خسارة فاضحة أمام الشباب، في مباراة الليلة.