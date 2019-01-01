بوفون يكشف حواره مع رونالدو بعد هدفه الشهير

ما الذي قاله بوفون لكريستيانو رونالدو بعد هدفه الشهير في يوفنتوس بالأبطال؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف جيانلوجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، عن الحوار الذي دار بينه وبين كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي، في المباراة التي جمعت الفريقين بأبريل 2018.

رونالدو سجل هدفًا من ضربة خلفية على يوفنتوس وتلقى إشادة من جماهير البيانكونيري ليقرر بعدها الانضمام إلى بطل الدوري الإيطالي.

وقال بوفون في تصريحات صحفية: "بعد شعوري بالغضب لاستقبال الهدف توجهت إلى رونالدو وسألته عن عمره فأجاب مبتسمًا: 33 عامًا، ليس سيئًا أليس كذلك؟".

وتابع: "إن لم تستطع قتالهم انضم لهم.. كريستيانو لاعب رائع ويتفاعل بصورة جيدة مع زملائه ويقدم مستويات متميزة للغاية معنا".

واختتم: "أتمنى أن يحقق الكرة الذهبية مرة أخرى فهذا يعد إنجاز آخر ليوفنتوس".

وكان بوفون قد دافع عن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، مؤكدًا أنّه لا يلام على تدريب الغريم التقليدي للسيدة العجوز.