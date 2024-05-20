"رونالدو، بنزيما أم محرز؟" .. إعلامي يثير الجدل بانتقال عالمي للغريم في الصيف!

هل نشهد مفاجأة كبرى في سوق الانتقالات السعودية؟

SHAHID

بين اعتراف فهد بن نافل، رئيس الهلال، بتفاوض النادي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل انتقاله إلى النصر، وأنباء المفاوضات الشتوية حول انتقال الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، إلى الأهلي أو الشباب، باتت جماهير الكرة السعودية على موعد مع كواليس مثيرة حول موسم الانتقالات في الصيف المُقبل.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكر الإعلامي خالد بن عبد العزيز، أن لاعبًا عالميًا في طريقه إلى الغريم بنفس المنطقة، ما يعني احتمالية حدوث انتقال مفاجئ بين أندية الهلال والنصر والشباب، أو الأهلي والاتحاد، في الميركاتو الصيفي.

وأثارت التغريدة حالة من الجدل، بين توقعات حول هوية اللاعب الذي يبدو على وشك الانتقال من نادٍ إلى غريمه التقليدي، بين انتقال رونالدو إلى الهلال، أو رحيل بنزيما للأهلي، أو رياض محرز إلى الاتحاد.

ويتصدر الهلال جدول دوري روشن السعودي، برصيد 90 نقطة، مع تبقي جولتين على نهاية الموسم، ليبتعد عن النصر الوصيف بفارق 12 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 61 نقطة، ليتأهل الثلاثي إلى دوري النخبة الآسيوية في الموسم المقبل.

ويبقى الصراع على مقعد المركز الرابع، المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2، بين التعاون، صاحب الـ55 نقطة، والذي يبتعد عن الاتحاد الخامس، بفارق 4 نقاط.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وبات كريستيانو رونالدو، قريبًا من حسم لقب هداف دوري روشن السعودي، حيث يتزعم الصدارة برصيد 33 هدفًا، فيما يأتي الصربي ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال في الوصافة بـ27 هدفًا، ثم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، بـ19 هدفًا.

SHAHID