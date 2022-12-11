رونالدو بعد الإقصاء من كأس العالم: لن أدير ظهري للبرتغال!

رسالة مؤثرة من رونالدو بعد توديع البرتغال لكأس العالم 2022.

وجه كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال رسالة إلى جماهير بلاده بعد الإقصاء من ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر على يد المغرب، بعد الهزيمة أمس بهدف دون رد.

وكتب رونالدو عبر حسابه على "فيسبوك": "كان الفوز بكأس العالم مع البرتغال أكبر وأكثر حلم طموحًا في مسيرتي المهنية، لحسن الحظ فزت بالعديد من الألقاب الدولية، لكن وضع اسم بلدنا على أعلى مكانة في العالم كان أكبر أحلامي".

وأضاف: "قاتلت من أجل البرتغال وحاربت بشدة من أجل هذا الحلم خلال خمس مرات ظهرت في كأس العالم على مدار 16 عامًا، دائماً بجانب اللاعبين العظماء وبدعم من الملايين من البرتغاليين، قدمت كل ما لدي، أترك كل شيء خارج الملعب، لم أدر وجهي أبدًا للقتال ولم أتخلى أبدًا عن ذلك الحلم".

وواصل: "للأسف انتهى الحلم بالأمس، ولا يستحق رد فعل غاضب أريدكم جميعًا أن تعرفوا أنه قد قيل الكثير، وكتب الكثير، وتم التكهنات بالكثير، ولكن تكريسي للبرتغال لم يتغير ولو للحظة كنت دائمًا أقاتل من أجل هدف الجميع ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي وبلدي".

وأتم: "ليس هناك الكثير لأقوله الآن، شكرًا للبرتغال، شكرًا قطر، كان الحلم جميلًا ما دام، والآن نأمل أن تكون الأجواء جيدة وتسمح لكل شخص باستخلاص استنتاجاته الخاصة".