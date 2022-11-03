رونالدو إلى النصر؟ إيموجي يكشف الحقيقة

ارتبط اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بالدوري السعودي خلال الفترة الماضية بشكل كبير، خاصة بعدما أعلن فهد بن نافل رئيس الهلال عن دخول ناديه في مفاوضات من أجل ضمه.
رئيس الهلال أكد في تصريحات سابقة، على أن منع ناديه من القيد تسبب في فشل مفاوضات ناديه مع رونالدو من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
الإعلامي عيسى المسمار، نشر عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد فيها على أن رونالدو سينتقل بعد كأس العالم قطر 2022 إلى نادي النصر.
وجاء نص ما كتبه المسمار كالآتي: "من بعد مونديال قطر إلى الرياض وتحديدًا النصر، الدون نصراوي"، ويبدو أن ما كتبه المسمار مجرد تمني وليست معلومة.
ووضع المسمار رمز تعبيري "إيموجي" يوحي بأنه يتمنى فقط انتقال رونالدو إلى النصر، وليست لديه معلومة تُفيد بأن النجم البرتغالي قريب من العالمي.
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