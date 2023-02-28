رونالدو أم ميسي؟ كيليان مبابي يتراجع عن رأيه في الأفضل بالتاريخ!

تصريحات والده كانت عكس ما قاله

تراجع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عن رأيه في اللاعب الأفضل بتاريخ كرة القدم بين الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

والد نجم باريس سان جيرمان سبق أن قال في عام 2016:"مبابي من مشجعي ريال مدريد ومثله الأعلى هو كريستيانو رونالدو، اعتاد أن يقضي ساعات في مشاهدة مقاطع فيديو له على الإنترنت".

ولكن بعد حصول ميسي على لقب أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعام 2022، توجه مبابي لتهنئة زميله على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا:"الأفضل".

ويأتي هذا الأمر بعدما سبق أن قال عبده ديالو والد المهاجم الفرنسي إن رونالدو هو حرفيًا كل شيء بالنسبة له ولا يمكن المساس به أبدًا.

يذكر أن ميسي حصل على جائزة الأفضل بعد مساعدته منتخب الأرجنتين على الفوز بكأس العالم قطر 2022، حيث تفوق الفريق على منتخب فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح بحضور مبابي.