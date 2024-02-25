رونالدو أمام الشباب .. أرقام مخيبة، عصبية معتادة وتحية زميله تخطف الأضواء

فوز صعب للنصر ورونالدو يُواصل لعب دور القائد بامتياز

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نجح النصر في انتزاع فوز درامي وقاتل من مواجهة الشباب 3-2 بعد لقاء مثير وصعب للغاية، ولم يُقدم النجم كريستيانو رونالدو المستوى المتوقع وقد بدا عليه شيء من الإرهاق والكثير من العصبية.

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النجم البرتغالي سجل هدف النصر الأول من ركلة جزاء، ودون ذلك لم يفعل أي شيء سوى سديدة واحدة خارج المرمى من خارج منطقة الجزاء! جميع الأرقام الأخرى جاءت مخيبة تمامًا، حيث لم يصنع أي فرصة ولم يفز بأي خطأ ونسبة نجاح تمريراته كانت 67% فقط!

اللقاء، وكما اعتدنا دومًا، لم يخل أبدًا من لقطات رونالدو العصبية والغاضبة، سواء من الحكم أو نفسه أو أحداث المباراة، وقد عبر عن كل ذلك بفرحة جنونية عقب نهاية اللقاء.

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ما يُحسب لصاحب الـ39 عامًا هو مواصلة لعبه دور القائد بامتياز داخل وخارج الملعب، يُجيد تمامًا التدخل لحماية زملائه ودعمهم، وقد فازت تحيته لحارس المرمى وليد عبد الله بلقب لقطة المباراة بالنسبة له، إذ دلل من جديد أنه يعي تمامًا الأجواء المحيطة بالفريق والكلام المثار حول اللاعبين ولذا كان حريصًا تمامًا على تحية اللاعب الذي شكك العديد في إمكانية تقديمه للأداء المطلوب وقد فرض عليهم الصمت جميعًا اليوم بأداء قوي رغم قبوله هدفين.

رونالدو كان حريصًا أيضًا على تحية الجماهير عقب المباراة بالطريقة المعتادة، وقد وجههم كذلك لتحية وليد عبد الله في نهاية المشهد ولم يُقصر الجمهور الأصفر أبدًا في الهتاف لأحد أبطال اللقاء.

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