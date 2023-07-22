"رونالدو أفضل منك" .. رد فعل غريب من ميسي على هتاف "سبيد"

رونالدو يُلاحق ميسي أينما حل

رغم وجود مسافة كبيرة فاصلة بين النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو حاليًا، إذ يلعب الأول في أمريكا والثاني في السعودية، إلا أن شبح كل منهما مازال يُلاحق الآخر أينما حل وارتحل.

بطل العالم مع الأرجنتين خاض فجر اليوم مباراته الأولى مع فريقه الجديد، إنتر ميامي الأمريكي، وقد قاده للفوز بهدف رائع في الوقت القاتل على كروز أزول المكسيكي في أولى مباريات فريقه بكأس الدوريات.

صانع المحتوى الشهير على يوتيوب، سبيد، كان حاضرًا للقاء بين المشجعين، وقد صرخ على ميسي قائلًا "رونالدو أفضل منه".

نجم برشلونة سابقًا التفت لليوتيوبر الشهير بحبه الكبير للنجم البرتغالي، ليصرخ الأخير "لقد التفت لي".

يُشار إلى أن ميسي سجل هدف الفوز لإنتر ميامي بتسديدة ممتازة من كرة ثابتة عند الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.