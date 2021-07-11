رونالدو الهداف ودوناروما الأفضل.. جوائز يورو 2020

اختيارات منطقية..

نُصِّب كريستيانو رونالدو هدافًا لمسابقة يورو 2020 بالتساوي مع باتريك شيك، ولكل منهما خمسة أهداف خلال مجريات البطولة التي أقيمت على أرض 11 مدينة أوروبية.

رونالدو أحرز خمسة أهداف خلال دور المجموعات لصالح البرتغال في شباك المجر وألمانيا وفرنسا على التوالي، قبل أن يودع المسابقة من دور الـ16 بالخسارة من بلجيكا.

أما باتريك شيك فكان المفاجأة السارة للبطولة، بعدما افتتح المسابقة بهدفين للتشيك في شباك اسكتلندا، ثم أحرز هدفًا في شباك كرواتيا، وهدفين في الأدوار الاقصائية أمام هولندا والدنمارك على التتابع.

وسيكون الدون هو هداف المسابقة الرسمي بسبب مشاركته لدقائق أقل عن التي شارك فيها شيك وإحرازه لنفس عدد الأهداف.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن اختيار حارس مرمى منتخب إيطاليا جيانلويجي دوناروما كأفضل لاعب في مسابقة يورو 2020.

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وسكن شباك دوناروما ثلاثة أهداف على مدار البطولة، وكان عاملًا أساسيًا في تتويج إيطاليا باليورو بعد التألق أمام إسبانيا في نصف النهائي بركلات الترجيح، والتصدي لركلتين ترجيحيتين أمام إنجلترا في النهائي.

حارس منتخب إنجلترا جوردان بيكفورد كان الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه، حيث سكن شباكه هدفين فقط، مع الحفاظ عليها نظيفة في 5 مباريات من أصل 7.

أخيرًا، كان لاعب منتخب سويسرا ستيفان تسوبير هو أكثر اللاعبين صناعة للأهداف، حيث مرر 4 تمريرات حاسمة على مدار مشاركة بلاده في البطولة والتي انتهت في دور ربع النهائي على يد إسبانيا.