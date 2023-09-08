رونالدو الفدائي يضيع الفرص مثل كاي هافيرتس .. وحان وقت عودته للنصر!

ماذا قدم النجم البرتغالي أمام سلوفاكيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية؟

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أخيرًا عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة الدولية من جديد بعد غياب حوالي ثلاثة أشهر مع منتخب بلاده البرتغالي ومن خلال مباراة تصفيات كأس الأمم الأوروبية أمام سلوفاكيا.

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المشاركة لم تكن الأميز لرونالدو خلال الفترة الأخيرة له مع منتخب بلاده، ولم يظهر فيها أفضل مستوياته، بل ربما يكون قد قدم واحدة من أسوأ ما لعب من مباريات في الأشهر الأخيرة.

ماذا قدم رونالدو أمام سلوفاكيا؟

فرصة على طريقة كاي هافيرتس

بينما كان منتخب بلاده متقدمًا بهدف وحيد، سنحت أمام رونالدو فرصة لا يمكن لأي لاعب في مكانته أني هدرها بتلك الغرابة.

كريستيانو رونالدو أهدر اليوم هدفًا محققًا على طريقة كاي هافيرتس أمام مانشستر يونايتد، تلك الفرصة التي التفت فيها قدمه حول نفسها وأخطأت الكرة.

النجم البرتغالي لم يكن يحلم في أسوأ كوابيسه أن تتم مقارنته بهافيرتس الذي تتبرأ منه جماهير تشيلسي وكره مشجعوا آرسنال اليوم الذي قاموا فيه بالتوقيع معه.

حان وقت العودة إلى النصر

بالرغم من المستوى المحبط لرونالدو على المستوى الهجومي إلا أن اللاعب دفاعيًا حاول بقدر المستطاع وساعد فريقه على الخروج بشباك نظيفة.

في لقطة فدائية من الطراز الأول، فضل رونالدو أن يمنع ركلة حرة في طريقها للمرمى في اللحظات الأخيرة من المباراة، تصدى لها برأسه وسقط أرضًا ليحصل علاجه.

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وخلال المباراة تلقى أيضًا بطاقة صفراء ليتم استبعاده بشكل مباشر من المباراة المقبلة للمنتخب البرتغالي أمام لوكسمبورج أحد الضحايا المفضلين له، بداعي تراكم البطاقات.

في الوقت نفسه تعد تلك أنباء جيدة للغاية للنصر الذي قد يعود نجمه مبكرًا عن الموعد المحدد له سابقًا، حيث يستعد الفريق لمواجهة الرائد يوم السبت المقبل، وبعدها بثلاثة أيام يلعب أمام بيرسيبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا.

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