"رونالدو الذي رحل عن ريال مدريد ليس هو نفسه الآن"

نجم برشلونة السابق يتحدث عن مستقبل رونالدو وماضيه

قال أسطورة كرة القدم البرازيلية ونجم برشلونة السابق ريفالدو إن عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد ستكون مخاطرة كبرى، حيث اختلف النجم البرتغالي ولم يصبح كما كان.

يوفنتوس كان قد ودع دوري الأبطال من دور الستة عشر للمرة الثانية على التوالي بعدما فشل في تجاوز بورتو البرتغالي، ليودع أعرق الكؤوس الأوروبية التي جاء رونالدو ليعيدها إلى خزائنه.

ومنذ الخروج الأوروبي بدأت شائعات الرحيل تحاوط رونالدو في ظل سوء أوضاعه رفقة يوفنتوس، حيث لم يحقق ما كان يأمل فيه قبل أن يبدأ التجربة في صيف العام 2018.

وحول ذلك، قال أسطورة كرة القدم البرازيلية ونجم نادي برشلونة السابق ريفالدو إن كريستيانو رونالدو الذي رحل عن ريال مدريد ليس هو نفسه الآن بعد 3 سنوات في يوفنتوس.

مع الشائعات التي تربط كريستيانو رونالدو بالعودة إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، يعتقد ريفالدو أن مثل هذه الخطوة قد تمثل خطرًا على جميع الأطراف المعنية ومخاطرة كبيرة.

وأضاف: "هذا سيجعل جماهير ريال مدريد سعداء للغاية، لكنها ستكون أيضًا مخاطرة، يجب أن ندرك أن رونالدو الذي رحل عن ريال مدريد قبل بضع سنوات ليس اللاعب الذي سيعود".

وتابع: "بالطبع، سيستمر رونالدو في تسجيل العديد من الأهداف لأن هذه هي نقطة قوته التي ستظل معه دائمًا، لكن قد يكون الأمر كذلك في هذه المرحلة من حياته المهنية، يُطلب منه الكثير، وإذا لم تسر الأمور على ما يرام، فقد تتضرر مكانته كأسطورة".

في ريال مدريد فاز النجم البرتغالي بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب للكرة الذهبية بعد واحدة حققها في مانشستر يونايتد، وأصبح أعظم هداف في تاريخ النادي برصيد 459 هدفًا في 439 مباراة.

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يذكر أن هناك تكهنات عديدة ظهرت في الفترة الأخيرة حول مصير رونالدو، بعد خروج يوفنتوس من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، أبرزها تلك التي تربطه بالعودة إلى ريال مدريد.