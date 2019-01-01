رونالدو: أفضل أهدافي؟ ضربتي المقصية أمام يوفنتوس

على خطى نيمار.. رونالدو يصدم جماهير يوفنتوس

قال النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو إن هدفه في مرمى يوفنتوس من الضربة المقصية موسم 2018 هو أفضل أهدافه على الإطلاق، ليتحدث على خطى نيمار حين تحدث عن أن ريمونتادا برشلونة ضد باريس سان جيرمان هي أقرب ذكرى إلى قلبه.

وجاء ذلك في حديث رونالدو عن تخطيه حاجز الـ 700 هدفًا، حيث قال إن ذلك يعتمد على الموهبة في المقام الأول ثم العمل الجاد الذي يضمن الاستمرارية.

وأضاف: "إنه رقم صعب استغرق سنوات طويلة من العمل الشاق لكي يتحقق، كل هدف سجلته لديه قصة خاصة وأعتز بكل ما قمت به خلال مسيرتي"

وتابع: "أحب التعلم من الجميع، ليس فقط الأبطال الرياضيين، بل من حصدوا جائزة نوبل وكل من حققوا نجاحًا في حياتهم أو ابتكروا شيئًا أو طوروه"

وأردف: "أقرب الأهداف إلى قلبي هو الذي سجلته بقميص ريال مدريد في شباك يوفنتوس من ضربة مقصية، لقد كانت لقطة مميزة لأنها جاءت بعد عديد من المحاولات للنجاح في تسجيل هذا الهدف بهذه الطريقة"

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يذكر أن كرستيانو رونالدو كان قد انتقل من صفوف ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف العام 2018 بعدما قضى 9 سنوات كلاعب في الفريق الملكي.