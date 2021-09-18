"رونالدو أصابنا بالجنون ولم أره يشرب أبدًا"

ذكريات النجم الهولندي مع الأسطورة البرتغالية

كشف رويستون درينثي لاعب نادي ريسينج الإسباني، عن كواليس تجربته مع كريستيانو رونالدو في ريال مدريد.

الهولندي البالغ من العمر 34 سنة انتقل إلى ريال في 2007، ورحل عنه في 2012 بعدما لعب 46 مباراة فقط بقميص الفريق.

درينثي جاور رونالدو خلال فترة تواجده في سانتياجو برنابيو، وتحدث إلى مجلة "Voetbal International" عن أهم كواليس هذه التجربة.

وشدد اللاعب على أن رونالدو يفرض حالة من الانضباط على حياته الخاصة، حيث كان صارمًا في نظامه الغذائي.

وقال درينثي:"لقد كان يحب لحم الخنزير وأصابتنا حالة من الجنون عندما شاهدناه يأكله، ولكنه لم يكن يشرب الكحول، لم أراه يشرب أبدًا".

وكان الهولندي قد تحدث من قبل لنفس المجلة، عن كواليس حياته في مدريد، والزملاء المقربين له بالنادي الإسباني.

وأوضح اللاعب:"أمضيت الكثير من الليالي الجميلة مع جوتي، حيث كنا نذهب لنقضي الكثير من الوقت مع فيسلي شنايدر وروبينيو وجونزالو هيجواين".

وأما عن علاقته بجوزيه مورينيو:"لم تكن جيدة أبدًا بسبب السمعة التي انتشرت عني بفترة توليه منصب المدير الفني".

وكان درينثي قد وصل إلى ريال بعدما أحدث ضجة كبيرة في أوروبا، وقدم مستويات مميزة في البداية، ولكنه تورط بعدها في الكثير من المشاكل لينخفض مستواه.

وتمت إعارته إلى صفوف إيفرتون قبل الانتقال للدوري الروسي، ومنه إلى ريدينج ثم شيفيلد وينزداي، وخاض تجربة في بني ياس الإماراتي، واعتزل لفترة مؤقتة لينتهي به الحال الآن مع نادي ريسينج الإسباني.