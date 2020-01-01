رومينيجه يلمح لانتقال ديمبيلي إلى بايرن ميونخ

ما سر خروج تصريحات رومينيجه في هذا التوقيت؟

قال كارل هاينتس رومينيجه المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ إن جناح برشلونة الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي أحد اللاعبين المفضلين لديه.

وكان ديمبيلي قد ابتعد عن برشلونة لفترات طويلة بسبب الإصابات المتكررة التي تعرض لها منذ انضمامه إلى الفريق الكتالوني صيف العام 2017.

وفي الوقت الذي يرتبط فيه باحتمالية الرحيل عن صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي، جاءت تصريحات رومينيجه لتضع فرضية واحتمالية انضمامه إلى بايرن ميونخ.

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وقال كارل هاينتس رومينيجه المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ إنه معجب بعثمان ديمبيلي منذ فترة وجوده في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند.

وأضاف: "لقد كنت سعيدًا للغاية بأداء ديمبيلي عندما لعب مع بوروسيا دورتموند على الرغم من كونه المنافس الرئيسي لبايرن في السنوات الأخيرة في الدوري الألماني"

وتابع: "أشعر بالأسف حول الإصابات المتكررة التي عطلت مسيرته في وقت كان يحتاج فيه للعب كثيرًا والتطور وإثبات نفسه في برشلونة"

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يذكر أن بايرن ميونخ قد ضم لاعب آخر من برشلونة على سبيل الإعارة وهو فيليبي كوتينيو أغلى لاعب في تاريخ النادي الكتالوني.