رومينيجه يكشف السر.. لماذا لم يدرب كلوب بايرن ميونخ؟

رومينيجه يكشف سبب عدم تعاقد بايرن ميونخ مع مدرب ليفربول الحالي وبوروسيا دورتموند السابق يورجن كلوب

كشف كارل هاينس رومينيجه المدير التنفيذي لبايرن ميونخ عن السبب الحقيقي وراء عدم تعاقد الفريق البافاري مع المدير الفني الحالي لليفربول يورجن كلوب.

وكان كلوب قد خاض تجربتين مميزتين في ألمانيا مع ماينز ثم بوروسيا دورتموند، ليتوقع الكثيرون أن الخطوة المقبلة ستكون بايرن ميونخ.

وزادت هذه الاحتمالية بعد انتقال روبيرت ليفاندوفسكي وماريو جوتزة إلى بايرن ميونخ، بعدما اكتشف كلوب كليهما وصنعا معه اسمهما كأبرز نجوم اللعبة.

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ولكن المفاجأة كانت أن المدرب الألماني انتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في منتصف موسم 2016 لكي يشرف على تدريب ليفربول.

وحول ذلك، كشف كارل هاينس رومينيجه السبب وراء عدم التعاقد مع يورجن كلوب، والسبب ببساطة هو أن المدرب الألماني كان مرتبطًا بعقد مع أندية أخرى في الوقت الذي فكر بايرن ميونخ فيه.

وأضاف: "لقد كان منافسنا في سنوات عديدة، وبالنسبة لنا هو أحد أفضل المدربين في أوروبا على الإطلاق، وبالفعل كان خيارًا لنا في وقت سابق"

وتابع في تصريحاته لسبورت بيلد: يورجن كلوب مدرب رائع وشخص محترم للغاية، عندما كنا نبحث عن مدرب، كان يورجن دائمًا متعاقدًا مع نادٍ آخر"

وأردف: "ولكن دعونا ألا ننسى أننا تعاقدنا مع كبار المدربين في السنوات الأخيرة، لقد مر علينا يوب هاينكس وبيب جوارديولا ولويس فان خال، والآن أيضًا هانز فليك"

يذكر أن كلوب قد تحدث مازحًا في وقت سابق وقال: "بالترتيب الذي أود القيام به، أريد تدريب المنتخب الوطني الألماني، ثم بايرن ميونيخ، ثم العودة إلى دورتموند ثم ليفربول مدى الحياة"

ولكنه فيما بعد قال إنه لا يمتلك أي فكرة الآن عن الخطوات المقبلة، حيث قال: "آمل الآن أن تستمر السنتين أو الثلاث سنوات القادمة بنفس الطريقة وبعد ذلك سأقرر، كل شيء ممكن، ربما أتوقف عن التدريب تمامًا بعدها"

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يذكر أن يورجن كلوب قد حقق مع ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ثم أكمل الثلاثية الدولية بالسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، قبل أن يعود هذا الموسم ليعيد ليفربول إلى منصة تتويج الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عامًا.